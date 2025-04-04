Автомобили с рыбой остановили в Алматинской области

В Балхашском районе Алматинской области изъяли из двух автомобилей 113 кг рыбы. Возбуждены уголовные дела о незаконной добыче рыбных ресурсов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в рамках ОПМ "Нерест" сотрудники полиции Балхашского района выявили два факта незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Первый случай произошел на 12-м км автодороги Топар - Баканас. Полицейские остановили автомобиль Subaru, за рулем которого находился 57-летний житель села Топар.

В ходе проверки в багажнике машины были обнаружены два мешка рыбы различных видов общим весом 77 кг. По предварительным расчетам, ущерб составил 580 тысяч тенге.

"Установлено, что добыча велась с применением электротока - метода, который наносит серьезный вред водной экосистеме", - отметили в МВД.

Второй случай был выявлен на окраине села Баканас. Полицейские остановили автомобиль УАЗ, в котором находились 33-летний водитель и его пассажир, и обнаружили в машине один мешок рыбы весом 36 кг.

"Ущерб от их действий оценен в 280 тысяч тенге. Правонарушители использовали запрещенные сети китайского производства", - уточнили в ведомстве.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о незаконной добыче рыбных ресурсов. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства правонарушений.

Ранее стало известно, что в области Абай мужчину оштрафовали за то, что он перевозил в междугороднем автобусе несколько килограммов окуня и судака без соответствующего разрешения и документов. Рыбу суд постановил уничтожить.

А в Атырауской области наказание в виде штрафа получил мужчина за то, что рыбачил запрещенным орудием лова - сетью. Рыбак должен выплатить более 55 тыс. тенге.