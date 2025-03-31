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Казахстанца оштрафовали за рыбу в автобусе

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Окуни в коробке
Рыба. Иллюстративное фото: Pro2sound / Getty Images

В области Абай мужчину оштрафовали за то, что он перевозил в междугороднем автобусе несколько килограммов окуня и судака, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.389 КоАП РК рассмотрели в суде района Маканчи.

Суд установил, что мужчина на междугороднем автобусе перевозил 62 кг окуня и 2,5 кг судака без соответствующего разрешения и документов.

Исследовав материалы дела, суд признал казахстанца виновным в совершении административного правонарушения. Суд учел признание вины, раскаяние, полное возмещение причиненного вреда как обстоятельства, смягчающих ответственность, и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Мужчине назначили взыскание в виде административного штрафа в размере 10 МРП со снижением суммы штрафа на 30% и уничтожением рыбы, о чем суд вынес постановление.

Данное постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.389 КоАП РК незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов влекут штраф на физических лиц в размере 10 МРП (39 320 тенге), с конфискацией видов диких животных и растений и их продукции.

Ранее стало известно, что в Атырауской области наказание в виде штрафа получил мужчина за то, что рыбачил запрещенным орудием лова - сетью. Рыбак должен выплатить более 55 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231703-kazahstanca-oshtrafovali-za-rybu-v-avtobuse/