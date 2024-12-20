"Подумал, что убили": павлодарец получил удар ножом из-за спора о том, кто будет петь в караоке

Житель Павлодара получил ножевое ранение в ходе конфликта со знакомым. Спор возник из-за права спеть песню в караоке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Как следует из приговора суда №2 Павлодара, инцидент произошел в июле 2024 года. Двое мужчин отправились вместе в один из караоке-баров в Павлодаре. В ходе застолья, конечно, начали петь. В итоге потерпевшему не понравилось, что его знакомый исполнил его любимые композиции. Мужчина стал высказывать претензии. Обернулось все дракой.

Внутри караоке-бара мужчин разняли, а после попросили покинуть заведение. Они вышли на улицу и вновь начали конфликтовать. Обоюдная драка переросла в итоге в поножовщину.

По информации суда, обвиняемый нанес один удар в грудь знакомому и скрылся с места преступления.

"Так как удар пришелся в область сердца, уже подумал, что убили. Удар ножом нанес правой рукой, попал в бок, в область сердца, т.е. в грудную клетку. Увидел на себе кровь, футболка была вся в крови, мне стало плохо. После этого стал терять сознание и сразу упал. Сотрудники заведения вызвали скорую медицинскую помощь", - приводятся показания потерпевшего в приговоре.

Как отметили в суде, 52-летний мужчина, воткнувший нож в знакомого, далеко не убежал, его задержали полицейские. В ходе допроса он заявил, что лишь защищался, потому что подумал, что сам может стать жертвой убийства.

Уголовное дело в суде рассмотрели по ч.1 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Изучив показания свидетелей и записи с камер наблюдения, суд пришел к выводу, что вина подсудимого доказана. Приговором ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Добавим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее пятеро жителей Семея предстали перед судом из-за массовой драки после посещения караоке-бара. В ходе конфликта потерпевший получил серьезную травму головы, а трое других участников драки - легкие телесные повреждения. Видео этой массовой драки в Семее распространилось в соцсетях в начале года.