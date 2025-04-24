Поход в донерную обернулся для казахстанца судом и арестом

Жителя Астаны наказали за хулиганство - он зашел в донерную выпить кофе, а вышел оттуда с ножом в руках, преследуя неизвестное лицо. Суд вынес приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

По данным суда, мужчина, находясь в общественном месте, а именно в заведении быстрого питания, поспешно вышел на улицу с ножом в руках и начал преследовать неизвестное лицо. Тем самым, как пояснили в суде, мужчина грубо нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

Кроме этого, данный факт был запечатлен на камеру обеспокоенных граждан, и опубликован в социальной сети.

"В судебном заседании Г. пояснил, что зашел в донерную выпить кофе, где в то время двое неизвестных потребовали деньги и предложили "выйти разобраться". Испугавшись, он взял собой нож. Когда между ними начал назревать конфликт, он стал угрожать ножом, после чего мужчины разбежались, одного он преследовал, чтобы напугать", - отмечается в релизе суда, опубликованном в Telegram-канале.

В итоге постановлением суда казахстанец признан виновным и ему назначен арест сроком на 15 суток. Постановление вступило в законную силу.

До этого в Кызылорде конфликт в ресторане закончился для одного из посетителей ранением, а для другого - уголовным делом и лишением свободы за хулиганство.

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