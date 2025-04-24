"Разобью тебе голову, воткну нож": буйного посетителя кафе арестовали в Алматы

Нарушителя общественного порядка задержали в Алматы - ранее очевидцы сняли на видео дебошира в одном из кафе города. По решению суда мужчина был арестован, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Отмечается, что 45-летний посетитель начал оскорблять сотрудников заведения. Нарушителя оперативно установили сотрудники полиции Алмалинского района.

По решению суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 5 суток за мелкое хулиганство.

"Любые разногласия следует решать в рамках правового поля. Агрессия, угрозы и оскорбления не способствуют справедливому исходу, а лишь усугубляют ситуацию. Призываем граждан к соблюдению закона и конструктивному поведению. В случае споров - обращайтесь в уполномоченные органы", - призвал начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

Ранее в Сети появилось видео, снятое в одном из кафе Алматы. В посте утверждается, что один из посетителей грубо вел себя по отношению к персоналу.

"Разобью тебе голову, воткну нож", - угрожал мужчина.

В полиции заявили о его задержании.