Казахстанец избил костылем владелицу кафе, но избежал наказания
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Житель Жамбылской области избил костылем хозяйку кофе и оскорбил ее отца, но позже примирился с женщиной и избежал наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по ч.1 ст.109-1 УК (Нанесение побоев, не повлекших легкого вреда здоровью) рассмотрел Жуалынский районный суд.
Выяснилось, что в январе 2025 года подсудимый после распития спиртных напитков со своим другом в кафе начал спорить с отцом владелицы заведения.
"Защищая своего отца-инвалида, владелица кафе попросила подсудимого покинуть заведение, однако тот схватил костыль ее отца и начал избивать ее, после чего скрылся с места преступления", - установил суд.
В тот же день подсудимый был задержан сотрудниками ДПС за вождение в нетрезвом виде. Постановлением суда ему назначили арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет.
Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Кроме того, в связи с примирением сторон в порядке медиации он просил суд прекратить производство по делу.
Потерпевшая подтвердила факт примирения с подсудимым и также просила прекратить производство по делу.
Постановлением суда производство по делу прекратили в связи с примирением сторон в порядке медиации. Постановление пока не вступило законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.
Ранее житель Кызылординской области предстал перед судом по обвинению в нанесении побоев своей девушке, но был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222462-kazahstanec-izbil-kostylem-vladelicu-kafe-no-izbezhal-nakazaniya/