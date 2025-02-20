Казахстанец избил костылем владелицу кафе, но избежал наказания

Житель Жамбылской области избил костылем хозяйку кофе и оскорбил ее отца, но позже примирился с женщиной и избежал наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по ч.1 ст.109-1 УК (Нанесение побоев, не повлекших легкого вреда здоровью) рассмотрел Жуалынский районный суд.

Выяснилось, что в январе 2025 года подсудимый после распития спиртных напитков со своим другом в кафе начал спорить с отцом владелицы заведения.

"Защищая своего отца-инвалида, владелица кафе попросила подсудимого покинуть заведение, однако тот схватил костыль ее отца и начал избивать ее, после чего скрылся с места преступления", - установил суд.

В тот же день подсудимый был задержан сотрудниками ДПС за вождение в нетрезвом виде. Постановлением суда ему назначили арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет.

Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Кроме того, в связи с примирением сторон в порядке медиации он просил суд прекратить производство по делу.

Потерпевшая подтвердила факт примирения с подсудимым и также просила прекратить производство по делу.

Постановлением суда производство по делу прекратили в связи с примирением сторон в порядке медиации. Постановление пока не вступило законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Ранее житель Кызылординской области предстал перед судом по обвинению в нанесении побоев своей девушке, но был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей.