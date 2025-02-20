Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец избил костылем владелицу кафе, но избежал наказания

Опубликовано:

Побои
Женщина. Иллюстративное фото: South_agency / Getty Images

Житель Жамбылской области избил костылем хозяйку кофе и оскорбил ее отца, но позже примирился с женщиной и избежал наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по ч.1 ст.109-1 УК (Нанесение побоев, не повлекших легкого вреда здоровью) рассмотрел Жуалынский районный суд.

Выяснилось, что в январе 2025 года подсудимый после распития спиртных напитков со своим другом в кафе начал спорить с отцом владелицы заведения.

"Защищая своего отца-инвалида, владелица кафе попросила подсудимого покинуть заведение, однако тот схватил костыль ее отца и начал избивать ее, после чего скрылся с места преступления", - установил суд.

В тот же день подсудимый был задержан сотрудниками ДПС за вождение в нетрезвом виде. Постановлением суда ему назначили арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет.

Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Кроме того, в связи с примирением сторон в порядке медиации он просил суд прекратить производство по делу.

Потерпевшая подтвердила факт примирения с подсудимым и также просила прекратить производство по делу.

Постановлением суда производство по делу прекратили в связи с примирением сторон в порядке медиации. Постановление пока не вступило законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Ранее житель Кызылординской области предстал перед судом по обвинению в нанесении побоев своей девушке, но был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222462-kazahstanec-izbil-kostylem-vladelicu-kafe-no-izbezhal-nakazaniya/