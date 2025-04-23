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Подозреваемого в мошенничестве мужчину нашли спустя семь лет в Саудовской Аравии

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Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: Polisia.kz

В Саудовской Аравии задержан подозреваемый в мошенничестве по запросу Казахстана - его обвиняют в совершении мошенничества в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в городе Эр-Рияде Саудовской Аравии по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина.

Он был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

"Летом 2018 года в городе Алматы подозреваемый, под предлогом поставки овощей и фруктов из Узбекистана, завладел денежными средствами одного из местных жителей в сумме 5 млн тенге", - отмечается в сообщении МВД.

Отметим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Алматы задержали мужчину, который находился в межгосударственном розыске. Его подозревают в хищении 76 млн тенге.

Также в российском Новосибирске по запросу правоохранителей Казахстана задержали 24-летнего гражданина РК - он находился в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере.

До этого мужчина, подозреваемый в хищении 55 млн тенге из одного из банков Алматы, был задержан в Швеции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238567-podozrevaemogo-v-moshennichestve-muzhchinu-nashli-spustya-sem-let-v-saudovskoy-aravii/