Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в России

В российском Новосибирске по запросу правоохранителей Казахстана задержали 24-летнего гражданина РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, казахстанец находился в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере.

"Летом прошлого года разыскиваемый, работая продавцом техники в одном из торговых домов в Алматы, под предлогом реализации мобильных устройств и аксессуаров к ним обманул граждан. Парень завладел имуществом потерпевших на сумму более 20 млн тенге", – говорится в сообщении правоохранительных органов.

В настоящее время казахстанец находится под стражей.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Отметим, мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Оно наказывается:

штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;

либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его также подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге.

До этого из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован гражданин РК, которого также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.