Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в России
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В российском Новосибирске по запросу правоохранителей Казахстана задержали 24-летнего гражданина РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается на медиапортале МВД, казахстанец находился в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере.
"Летом прошлого года разыскиваемый, работая продавцом техники в одном из торговых домов в Алматы, под предлогом реализации мобильных устройств и аксессуаров к ним обманул граждан. Парень завладел имуществом потерпевших на сумму более 20 млн тенге", – говорится в сообщении правоохранительных органов.
В настоящее время казахстанец находится под стражей.
Отметим, мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Оно наказывается:
- штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет;
- либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его также подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге.
До этого из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован гражданин РК, которого также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210895-nahodivshegosya-v-mezhdunarodnom-rozyske-kazahstanca-zaderzhali-v-rossii/