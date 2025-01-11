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Казахстанец, подозреваемый в хищении 55 млн тенге из банка Алматы, задержан в Швеции

Опубликовано:

Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Мужчина, подозреваемый в хищении 55 млн тенге из одного из банков Алматы, задержан в Швеции, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

В сообщении говорится, что в Швеции по запросу Национального центрального бюро МВД Казахстана задержан 38-летний мужчина, находившийся в международном розыске. Его подозревают в совершении кражи в особо крупном размере.

"В октябре 2018 года подозреваемый с помощью махинаций с переводами похитил 55 млн тенге из одного из банков Алматы", - говорится в сообщении МВД.

На данный момент фигурант находится под стражей за границей.

Напомним, в ноябре из Швеции в Казахстан был экстрадирован подозреваемый в растрате чужого имущества в особо крупном размере.

В декабре разыскиваемый за мошенничество мужчина был депортирован в Казахстан из ОАЭ - предполагается, что после совершения преступления он покинул РК.

А на днях в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его подозревают в совершении крупного мошенничества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210577-kazahstanec-podozrevaemyy-v-hishchenii-55-mln-tenge-iz-banka-almaty-zaderzhan-v-shvecii/

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