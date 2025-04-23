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Учителя подозревают в нападении на жену с топором в Кызылординской области

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Женщина лежит под капельницей
Женщина в больнице. Иллюстративное фото: wutwhanfoto / Getty Images

В Шиелийском районе Кызылординской области 42-летняя казахстанка попала в реанимацию в тяжелом состоянии, пострадав от ударов топором. В нападении подозревают ее мужа, передает Almaty.tv.

Сильные удары пришлись не только на руку, но и на голову. Сейчас 42-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Для оказания экстренной помощи в район из областного центра санавиацией были доставлены медики.

В полиции подтвердили факт нападения. Подозреваемый работает учителем биологии уже 20 лет. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", в полиции проводят расследование.

Напомним, также неделю назад в Сети появилась информация об убийстве пенсионерки, в котором заподозрили ее супруга. В ДП области Абай сообщили, что по данному факту начато расследование.

Осенью прошлого года казахстанцу, пытавшемуся зарезать беременную супругу, вынесли приговор в Мангистау. Решением суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

А в Западно-Казахстанской области 73-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги, с которой он прожил 48 лет. Как установил суд, он избил жену, а после задушил ее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238378-uchitelya-podozrevayut-v-napadenii-na-zhenu-s-toporom-v-kyzylordinskoy-oblasti/