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50 тысяч долларов требовали у казахстанца за "решение" вопроса по уголовному делу

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Мужчина убирает конверт
Мужчина. Иллюстративное фото: MachineHeadz / Getty Images

В Астане осужден мужчина, подозреваемый в мошенничестве - хищении 50 тысяч долларов под предлогом решения вопроса по уголовному делу с правоохранителями, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале, межрайонным судом по уголовным делам вынесен приговор в отношении К. по факту мошенничества, совершенное в особо крупном размере (п.2, ч.4, ст.190).

"Подсудимый К., узнав от потерпевшего А. о том, что родственница последнего привлекается к уголовной ответственности по факту незаконного хранения психотропных веществ в целях сбыта в особо крупном размере, и она водворена в следственный изолятор, при этом фактически не имея знакомых среди сотрудников полиции, воспользовавшись сложившейся ситуацией, путем мошенничества похитил денежные средства А. и его родственникам в сумме 50 тыс. долларов США якобы для передачи сотрудникам полиции, для положительного решения вопроса по переквалификации деяния на менее тяжкую статью", - отмечается в релизе суда.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, при этом сторона защиты просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге приговором суда казахстанец признан виновным в совершении уголовного правонарушения и осужден к лишению свободы сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Актобе вынесли приговор женщине, которая за деньги обещала помочь с усыновлением новорожденных детей. Ущерб от мошенничества составил почти 5 млн тенге.

Также в Актобе семь предпринимателей заплатили по миллиону тенге, надеясь получить выгодный кредит из специального фонда, но стали жертвами мошенничества.

В АФМ ранее предупреждали о том, что сотни тысяч казахстанцев могли перечислять деньги на псевдопомощь. Сотрудники ведомства выявили признаки мошенничества.

Чтобы похитить деньги казахстанцев, им звонят с обещаниями помочь "выбить" госфинансирование для создания бизнеса. О том, как это работает и как выявить злоумышленников - мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238216-50-tysyach-dollarov-trebovali-u-kazahstanca-za-reshenie-voprosa-po-ugolovnomu-delu/