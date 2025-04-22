Акмолинец зарабатывал деньги, но не хотел отдавать их своему ребенку

Мужчине, который отказался от трудоустройства, назначили 300 часов общественных работ за неисполнение обязанностей по содержанию ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей (ст.139 УК) рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

Судебным приказом от 14 февраля 2019 года с мужчины были взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Согласно постановлению ЧСИ от 18 февраля 2025 года задолженность по алиментам составила 2,9 млн тенге.

"ЧСИ предпринимал меры для трудоустройства мужчины, но от официального трудоустройства подсудимый отказывался, работал по найму, занимался стройкой. Имел постоянный источник дохода, но уклонялся от уплаты алиментов, связи с чем образовалась задолженность", - пояснили в суде.

В суде мужчина свою вину признал. Дело рассмотрели в сокращенном порядке. Приговором суда ему назначено 300 часов общественных работ.

Ранее стало известно, что в СКО безработной местной жительнице назначили арест на сутки за долг по алиментам перед детьми, которые проживают с отцом. Женщина ограничена в родительских правах, а ее задолженность превысила 1,1 млн тенге.

А в Жамбылской области частный судебный исполнитель незаконно определил задолженность по алиментам в размере 26 млн тенге из-за неверных сведений налогового органа.

Житель Костанайской области, ставший инвалидом после перелома позвоночника, подал иск против ЧСИ, наложившего ограничения на его банковские счета. Суд признал незаконным и отменил постановление ЧСИ об определении задолженности по алиментам.