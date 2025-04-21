Жительница СКО оставила детей жить с отцом и оказалась под арестом

В СКО безработной местной жительнице назначили арест на сутки за долг по алиментам перед детьми, которые проживают с отцом, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении в отношении жительницы Аккайынского района по ч.1 ст.669 КоАП РК рассмотрели в Аккайынском районном суде.

Согласно протоколу об административном правонарушении, женщина не исполняет требование судебного акта о взыскании алиментов в размере 1/3 части всех видов заработка (дохода) в пользу лица, которому переданы под опеку несовершеннолетние дети.

Задолженность по алиментам согласно постановлению об определении задолженности составила 1 145 132 тенге.

"На судебном заседании женщина вину признала полностью, не работает, ограничена в родительских правах, несовершеннолетние дети находятся на попечении отца, имеет неоплаченные штрафы", - отметили в суде.

Постановлением суда казахстанку признали виновной в совершении административного правонарушения. Ее подвергли взысканию в виде административного ареста на 1 сутки. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Кызылординской области мужчину за уклонение от уплаты алиментов подвергли административному аресту. На суде он пояснил, что уклонялся от уплаты алиментов, так как сомневался, что является отцом ребенка.

А безработного жителя Павлодарской области приговорили к нескольким суткам ареста за неуплату алиментов шести детям. Он накопил долг свыше 1,4 млн тенге. При этом мужчина пояснил, что выплачивать алименты не отказывается.