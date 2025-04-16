Казахстанец исправно платил алименты, но сломал позвоночник и оказался без денег

Житель Костанайской области, ставший инвалидом после перелома позвоночника, подал иск против ЧСИ, наложившего ограничения на его банковские счета, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, с 2009 по 2017 годы мужчина исправно платил алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына в размере 1/4 заработка и (или) иного дохода ежемесячно.

Однако в 2017 году он получил травму - перелом позвоночника. До 2019 года мужчина перенес несколько операций, вследствие чего получил инвалидность второй группы без переосвидетельствования. В указанный период он не мог работать и самостоятельно передвигаться.

"Соответственно, с 2017 года по настоящее время у истца какого-либо заработка и иного дохода не имеется, он является лишь получателем государственного пособия по второй группе инвалидности", - отметили в суде.

От выплаты алиментов на содержания сына мужчина не уклонялся. Оплату он производил ежемесячно из пособия по инвалидности.

"Несмотря на данный факт, в нарушение ст.99 п.п.2 и 3 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" судебный исполнитель начал исчислять размер алиментов, исходя из размера средней месячной заработной платы по стране", - рассказали в суде.

Более того, другой судебный исполнитель, в производство которого в 2019 году передали исполнительное производство, достоверно зная о наличии инвалидности у мужчины и игнорируя требования закона о необходимости перерасчета задолженности по алиментам с даты наступления инвалидности, злоупотребляя своими правами, наложила ограничения, препятствующие истцу пользоваться банковскими счетами, в том числе для оплаты лекарственных средств.

Эти действия судебного исполнителя, оставившего без минимальных социальных гарантий инвалида, вынудили его обратиться в суд с иском об оспаривании действий судебных исполнителей.

С учетом статуса истца и в целях восстановления справедливости суд пропущенный срок подачи иска восстановил и иск удовлетворил.

Было признано незаконным и отменено постановление частного судебного исполнителя об определении задолженности по алиментам. На ЧСИ возложили обязанность произвести перерасчет задолженности по алиментам с учетом получения истцом пособия по инвалидности.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда оставлено без изменения, а также обращено к немедленному исполнению.

Коллегия, оставляя решение суда в силе, указала, что с момента поступления исполнительного производства апеллянту было известно о фактических доходах истца и поступления алиментных платежей из пособия по инвалидности.

"Однако, принимая меры к принудительному исполнению оспариваемого постановления об определении задолженности в виде вышеприведенных ограничений в отношении должника, никаких действий по установлению фактического дохода должника-инвалида и проверки обоснованности расчетов не предприняла", - подчеркнули в суде.

По итогам апелляционного рассмотрения коллегия, расценив поведение ответчика - ЧСИ - по нежеланию урегулирования спора посредством примирительных процедур и по оспариванию очевидно законного решения суда как злоупотребление правом, наложила на ЧСИ денежное взыскание в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Ранее стало известно, что в Костанайской области частный судебный исполнитель реализовал имущество на 27 млн тенге и потребовал за свою работу 8% от этой суммы - 2 млн тенге. В итоге стороны подписали соглашение об урегулировании спора. По нему ЧСИ вынес новое постановление об утверждении сумм оплаты своей деятельности.

А в Костанае с частного судебного исполнителя взыскали 50 млн тенге, признав одну часть суммы неосновательным обогащением, а другую - неустойкой. Дело в том, что он медлил с отправкой денег взыскателю.