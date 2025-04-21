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Эзотерика

Тело сотрудника КНБ нашли во дворе ЖК в Астане

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Пиджак с эмблемой КНБ
Сотрудник КНБ. Иллюстративное фото: facebook.com/knbgovkz

Сегодня во дворе жилого дома в Астане найдено тело сотрудника Комитета национальной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"21 апреля во дворе жилого комплекса в городе Астана обнаружено тело сотрудника Комитета национальной безопасности.

Органами полиции начато досудебное расследование. Уточняются обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении КНБ, опубликованном на официальном сайте.

Недавно сообщалось, что в Актобе по месту жительства обнаружили тело полицейского. Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Актюбинской области - тело найдено без признаков насильственной смерти. Погибший находился на излечении после операции.

Также до этого в Актобе сотрудник полиции по неосторожности ранил своего друга из табельного оружия. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, а полицейского отстранили от выполнения служебных обязанностей. Ход расследования данного дела находится на контроле.

Ранее в Сети появилась информация о смерти полицейского на посту в Жамбылской области, в пяти километрах от Тараза. Началось досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства". Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237961-telo-sotrudnika-knb-nashli-vo-dvore-zhk-v-astane/