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"Гуляет в подъезде с ножом": полиция отреагировала на жалобы алматинцев на буйного соседа

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Инцидент в ЖК Алматы
Инцидент в ЖК Алматы. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Сети опубликовано видео, на котором мужчина гуляет в подъезде с предметом, похожим на нож. Авторы ролика отмечают, что мужчина беспокоит соседей, передает NUR.KZ. На это отреагировали в ДП Алматы.

Видео опубликовано в Telegram-канале Egov.press.

"В жилом комплексе в Алматы поселился "замечательный" сосед, который немного выпивает, гуляет по подъезду с ножом в руке и стучит в двери других жителей. Он даже умудрился напасть на человека в лифте. Жители пишут, что полиция задержала подозреваемого, но вскоре отпустила", - отмечается в посте под видео.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, после поступления вызова сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия.

"Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в Управление полиции Наурызбайского района. В отношении него составлены административные протоколы по статье 440 части 1 и статье 434 части 1 КоАП - за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство. Материалы переданы в суд для принятия предусмотренного законом решения", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем проводится проверка по факту инцидента, имевшего место в лифте многоквартирного жилого дома. Все обстоятельства, как заявили в полиции, будут тщательно изучены, правовая оценка будет дана в полном объеме.

Ранее в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в нанесении побоев сожительнице и ребенку.

До этого жалоба жительницы Алматы появилась в Сети - она заявила, что боится своего соседа, который якобы стучит в ее дверь и угрожает ей ножом. В полиции города прокомментировали инцидент.

Мы ранее также писали, что в Сети появилось обращение жительницы Астаны, которая заявила, что ее сыну в лифте угрожал пьяный мужчина. Полиция начала расследование.

Отметим, согласно статье 434 КоАП РК, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237016-gulyaet-v-podezde-s-nozhom-policiya-otreagirovala-na-zhaloby-almatincev-na-buynogo-soseda/