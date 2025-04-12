Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Разбил стекло и избил": жителя Алматы подозревают в нанесении побоев сожительнице и ребенку

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Кадр из видео: t.me/youralmaty

В Алматы задержали мужчину, которого подозревают в нанесении побоев сожительнице и ребенку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

В Telegram-канале "Твой Алматы" сегодня опубликовали информацию о том, что в одном из домов города пьяный мужчина избил женщину с ребенком прямо в подъезде.

"Квартирант в состоянии опьянения разбил стекло подъезда и жестоко избил сожительницу и ребенка. По словам соседей, подобное происходит не впервые - из квартиры часто слышны крики и звуки насилия. Несмотря на вызов полиции и скорой, жители опасаются, что все снова сойдет ему с рук из-за связей в правоохранительных органах", - сказано в описании к видео.

Также к публикации было прикреплено несколько видео, на кадрах которого видно, что мужчина бьет дверь подъезда, так как не может войти в нее. На другом видео видно, что дверь в подъезд была разбита, а на полу лежат осколки стекла. На третьем видео очевидцы сняли процесс задержания подозреваемого.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По факту побоев управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования.

Кроме того, в отношении фигуранта составлены административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение тишины", - сообщили в ДП.

Отметим, сегодня утром сообщалось о другом избиении жительницы Алматы, которое сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как молодой человек наносит несколько ударов кулаками по голове девушки. В полиции ищут виновного.

В марте этого года избиение школьницы произошло в Алматы - произошедшее сняли на видео, а ролик попал в Сеть. В полиции прокомментировали случившееся. На прошлой неделе жительница Алматы рассказала, что ее маму избили дубинкой. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.

Отметим, что 15 апреля прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235260-razbil-steklo-i-izbil-zhitelya-almaty-podozrevayut-v-nanesenii-poboev-sozhitelnice-i-rebenku/