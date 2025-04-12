"Разбил стекло и избил": жителя Алматы подозревают в нанесении побоев сожительнице и ребенку

В Алматы задержали мужчину, которого подозревают в нанесении побоев сожительнице и ребенку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

В Telegram-канале "Твой Алматы" сегодня опубликовали информацию о том, что в одном из домов города пьяный мужчина избил женщину с ребенком прямо в подъезде.

"Квартирант в состоянии опьянения разбил стекло подъезда и жестоко избил сожительницу и ребенка. По словам соседей, подобное происходит не впервые - из квартиры часто слышны крики и звуки насилия. Несмотря на вызов полиции и скорой, жители опасаются, что все снова сойдет ему с рук из-за связей в правоохранительных органах", - сказано в описании к видео.

Также к публикации было прикреплено несколько видео, на кадрах которого видно, что мужчина бьет дверь подъезда, так как не может войти в нее. На другом видео видно, что дверь в подъезд была разбита, а на полу лежат осколки стекла. На третьем видео очевидцы сняли процесс задержания подозреваемого.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По факту побоев управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования.

Кроме того, в отношении фигуранта составлены административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение тишины", - сообщили в ДП.

Отметим, сегодня утром сообщалось о другом избиении жительницы Алматы, которое сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как молодой человек наносит несколько ударов кулаками по голове девушки. В полиции ищут виновного.

В марте этого года избиение школьницы произошло в Алматы - произошедшее сняли на видео, а ролик попал в Сеть. В полиции прокомментировали случившееся. На прошлой неделе жительница Алматы рассказала, что ее маму избили дубинкой. В полиции сообщили о задержании подозреваемого.

Отметим, что 15 апреля прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.