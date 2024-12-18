Стучался и угрожал ножом: алматинка заявила, что боится своего соседа (видео)

Жалоба жительницы Алматы появилась в Сети - она заявила, что боится своего соседа, который якобы стучит в ее дверь и угрожает ей ножом. В полиции города прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Видео и жалоба были опубликованы в Telegram-канале kris_p_almaty.

"Мы неоднократно обращались в полицию, но никаких мер с их стороны до сих пор не предпринято. Сосед регулярно выбивает двери нашей квартиры и угрожает ножом. Я боюсь за свою жизнь!" - заявила женщина.

По ее словам, 16 декабря мужчина вновь стучался в двери и угрожал ножом.

"Когда я открыла дверь, он ударил меня кулаком в грудь. Мне с трудом удалось его оттолкнуть", - заявила она.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали данный инцидент.

"По данному факту сотрудниками отдела полиции при УП Ауэзовского района проводится проверка. Правонарушитель привлечен к ответственности по факту мелкого хулиганства. Для принятия решения материалы производства будут направлены в суд. Вместе с тем, информируем, что с мужчиной проведена праворазъяснительная беседа о недопущении впредь фактов нарушения общественного правопорядка", - сообщили в полиции.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Отметим, согласно статье 434 (Мелкое хулиганство), нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.