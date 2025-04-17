"Из зависти к успеху": школьника и его отца жестоко избили в Жанаозене

В Актау жестоко избили 11-классника около собственного дома, также пострадал отец выпускника, который пытался помочь сыну. В полиции возбудили уголовное дело.

По данным издания Lada.kz, в Жанаозене воспитанники лицея "из зависти к успеху" избили учащегося 11 класса. Сообщается, что инцидент произошел в частном жилом массиве, рядом с домом пострадавшего.

"Накануне, 16 апреля, выпускника избили сверстники прямо рядом с его домом. Причиной послужила зависть, так как школьник недавно поступил в заграничный ВУЗ на грант. Также уточняется, что зачинщиком нападения стал его ровесник, который является президентом лицея.

На помощь сыну поспешил его отец, но и он не смог дать отпор группе парней, получив травму ноги. В настоящее время пострадавший со своим родителем находятся в Жанаозенской многопрофильной городской больницы", - пишет издание, ссылаясь на источник.

В Жанаозенской многопрофильной городской больнице корреспонденту издания сообщили, что у 11-классника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и подкожная гематома теменной области волосистой части, ушиб и кровоподтек лица, параорбитальной области с обеих сторон, а также ссадины левого коленного сустава.

Кроме того, у его отца диагностирован закрытый оскольчатый перелом второй плюсневой кости левой стопы, со смещением костных отломков.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Мангистауской области. Там сообщили, что все участники конфликта установлены.

"Несовершеннолетние доставлены в полицию вместе с родителями. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия.

Наряду с этим будет рассмотрен вопрос об ответственности родителей или законных представителей всех причастных правонарушителей. Готовится материал для направления в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате. Все виновные будут поставлены на профилактический учет", - сообщили в ДП.

Отметим, на прошлой неделе в Мангистауской области при странных обстоятельствах умер 17-летний парень, также выпускник школы. Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья подозревает, что его убили - на теле юноши были обнаружены странные пятна, похожие на следы побоев.

Позже сообщалось о задержании подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

После этого жители села Акжигит рассказали, что группировкой молодых людей выстроена система поборов и запугивания школьников, а трагедия с гибелью 17-летнего подростка может повториться.

Вскоре в региональной прокуратуре прокомментировали заявление родителей о том, что в селе Акжигит якобы действует группировка, которая выстроила систему поборов и запугивания школьников.