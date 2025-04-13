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Странная смерть 17-летнего юноши в Мангистау: полиция задержала подозреваемого

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: Victor Yang/Getty Images

В Мангистауской области после загадочной гибели 17-летнего юноши из села Акжигит задержали подозреваемого. Это односельчанин погибшего, передает Lada.kz.

Как сообщили изданию в полиции, против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Ранее правоохранителями была распространена ориентировка на разыскиваемого. Из нее следует, что это 20-летний парень, проживающий в одном селе с погибшим.

Отметим, согласно статье 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, накануне сообщалось, что в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля при странных обстоятельствах умер 17-летний парень.

Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья подозревает, что его убили - на теле юноши были обнаружены странные пятна, похожие на следы побоев.

После долгих расспросов друзья мальчика рассказали, что в их селе есть "старшак", который в день смерти парня ударил его.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235309-strannaya-smert-17-letnego-yunoshi-v-mangistau-policiya-zaderzhala-podozrevaemogo/