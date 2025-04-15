Странная смерть 17-летнего юноши в Мангистау: сельчане заявили о вымогательстве и запугивании
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Жители села Акжигит рассказали, что группировкой молодых людей выстроена система поборов и запугивания школьников и трагедия с гибелью 17-летнего подростка может повториться, передает Lada.kz.
Семьи села Акжигит написали открытое письмо начальнику отдела полиции Бейнеуского района Еркебулану Изкенову.
Как сказано в обращении, группа молодых людей угрозами и шантажом устраивает поборы среди школьников. Также учащихся заставляют выполнять личные поручения так называемых "старшаков". Несогласных бьют и запугивают.
Замалчивание этих фактов и привело к трагедии, пишут жители, и требуют навести порядок, чтобы дети могли без страха выходить из дома на улицу.
Обращение подписали 24 семьи. Все они переживают, что подобное может случиться с любым школьником.
Позже в региональной прокуратуре прокомментировали заявление родителей о том, что в селе Акжигит якобы действует группировка, которая выстроила систему поборов и запугивания школьников.
"В рамках расследуемого уголовного дела проверяется причастность подозреваемого и других лиц к фактам поборов денежных средств у школьников, а также иные обстоятельства. По результатам их действиям будет дана правовая оценка", - сообщили в надзорном органе.
Кроме того, по указанию прокуратуры Мангистауской области уголовное дело принято в производство департамента полиции.
Напомним, в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля при странных обстоятельствах умер 17-летний парень.
Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья подозревает, что его убили - на теле юноши были обнаружены странные пятна, похожие на следы побоев.
Позже сообщалось о задержании подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235810-strannaya-smert-17-letnego-yunoshi-v-mangistau-selchane-zayavili-o-vymogatelstve-i-zapugivanii/