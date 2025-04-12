"Взял у отца деньги и вышел из дома": 17-летний казахстанец умер при странных обстоятельствах

В Мангистауской области возбудили уголовное дело после смерти 17-летнего юноши, который ушел из дома вечером, а через несколько часов друзья принесли родным его тело, передает NUR.KZ.

Пользователь Facebook Ажар Абдил на своей странице сообщила, что в селе Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области убили 17-летнего юношу. Позже, отвечая на вопросы подписчиков в комментариях, она опубликовала другие известные ей подробности по делу.

"В последнюю минуту перед захоронением, со слов родителей, они поняли, что что-то не то и отправили его тело к судмедэкспертам в морг в Актау. Они при предварительном осмотре сказали им, что это насильственная смерть", - написала Ажар Абдил.

Также информацию о смерти 17-летнего юноши опубликовали на сайте Lada.kz. По информации издания, Ажар Абил о трагедии рассказали родственники умершего. С их слов, парень гулял с друзьями, они и привели его домой.

"Дядя умершего заподозрил неладное. При визуальном осмотре он увидел пятна, похожие на следы от побоев. Поэтому отправили тело на экспертизу в Актау. Родственники собрали его друзей и начали допытываться до правды. Друзья сознались, что у них в селе есть "старшаки", которые терроризируют молодежь. С их слов, они поставили всех в ряд и начали бить каждого по одному. Сделали удар, парень сказал "Ай" и упал. Друзья привезли его к медсестре, и та сказала, что он умер", - сказано в публикации.

Умерший Сагындык был единственным ребенком у родителей, он учился в 11 классе и готовился к поступлению в университет на химико-билогическое направление. Более подробную информацию предоставил двоюродный брат погибшего Сакен Куанышбеков.

"В районе 21:00 часов вечера 8 апреля он взял у отца деньги и вышел из дома, сказал, что нужно кое-куда сходить. После 23:30 часов друзья привезли его тело. Главное, чтобы задержали виновного - наше главное требование. Это насильственная смерть, его сильно побили.

Все телефоны его друзей, чаты, переписка были удалены, очищены. Только телефон моего младшего брата не смогли открыть и там все сохранилось. Результаты медэкспертизы еще не готовы, мы ждем, чтобы точно выяснить, что послужило причиной смерти", - рассказал Сакен Куанышбеков.

Еще один двоюродный брат погибшего Амангельды Куанышбеков сообщил, что Сагындык был здоровым, занимался спортом. По его словам, в тот вечер друзья умершего сказали, что тот упал с мотоцикла.

"Он умер в районе 23:00-23:30 часов. Его друзьям старшие наказали объяснить произошедшее падением с мотоцикла. Они и сказали, как им поручили. Сейчас в ауле распускают слухи, что, мол, что у него было больное сердце. Но это вранье, он был здоровым, каждый день ходил на тренировки. Оказывается, его били. Его друзья сознались, что их били. Их заставляли ходить к кому-то чистить сарай, а мой братишка не ходил, поэтому стали бить", - рассказал изданию брат.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Мангистауской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-следственных мероприятий направленных на задержание подозреваемого. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в ДП.

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