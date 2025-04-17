Прокуроры обратились к алматинцам, желающим купить недвижимость

В Алматы участились случаи мошенничества с недостроенной недвижимостью, которую "продают" мошенники, выдавая себя за владельцев, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы, в городе наблюдается тенденция, связанная с мошенничеством в сфере недвижимости.

Особое внимание привлекают объекты, находящиеся в черновом варианте (недостроенные частные дома, офисные коммерческие помещения и т. д.), то есть недостроенные или неготовые для проживания дома.

В результате мошеннических действий злоумышленников такие объекты порой оказываются проданы якобы хозяином объекта, сообщает прокуратура.

"Процесс мошенничества зачастую выглядит следующим образом: мошенники используют недостроенные или незавершенные объекты недвижимости, фальсифицируя документы и представляясь фактическими владельцами.

При этом покупатель, не имея возможности тщательно проверить состояние дома или квартиры, может быть введен в заблуждение и приобрести объект по завышенной или заниженной цене", - отмечают в ведомстве.

К примеру, расследуется уголовное дело в отношении группы лиц по предварительному сговору - они, представившись родственниками хозяина недостроенного частного дома в элитном районе Алматы, предъявили поддельную нотариально заверенную доверенность на право представления интересов при продаже недвижимости.

При этом злоумышленники говорили клиентам о том, что хозяин дома преклонного возраста и живет за границей на ПМЖ.

Одной из причин таких преступлений является активное строительство в Алматы частных секторов и наличие на рынке множества объектов, которые на момент продажи находятся в безхозном состоянии. Без должного контроля и должной юридической проверки покупатели могут стать жертвами аферистов, предупреждают прокуроры.

Как избежать мошенничества при покупке недвижимости в Алматы

Проверка документов. При покупке недвижимости важно запросить и тщательно проверить все необходимые документы: разрешение на строительство, акт приемки и другие подтверждающие бумаги, в том числе необходимо тщательно проверить нотариально заверенную доверенность.

Лучше всего обратиться к юристу, который сможет проверить законность сделок с недвижимостью и избежать покупки объекта, находящегося в черновом варианте или с поддельными документами, советуют в прокуратуре.

Проверка состояния объекта. Важно лично убедиться в фактическом состоянии объекта. Если есть сомнения, можно привлечь эксперта для оценки.

"Борьба с мошенничеством в сфере недвижимости требует активных действий как со стороны властей, так и со стороны самих покупателей. Важно быть внимательными, тщательно проверять все этапы сделки и не идти на поводу у мошенников, предлагающих "выгодные" предложения", - предупреждает прокуратура Алматы.

Напомним, недавно связанная с недвижимостью мошенническая схема была раскрыта в Алматы: в интернете размещались объявления о сдаче в аренду квартир в элитных жилых комплексах на условиях, которые казались слишком выгодными. Желающие арендовать жилье охотно откликались на предложения и переводили деньги, не видя квартиру и даже не убедившись в ее существовании.

Также осенью прошлого года в ДП Алматы сообщили о задержании подозреваемого, которого обвиняют в том, что он "сдавал" несуществующие квартиры.

И в Астане стражи порядка задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в сдаче несуществующих квартир.

Отметим, что по ст. 190 УК РК мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

При этом, деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо возможно пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.