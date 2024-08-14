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Несуществующие квартиры сдавали астанчанам: задержан 21-летний подозреваемый

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане стражи порядка задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в сдаче несуществующих квартир, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемого в мошенничестве полиция задержала в ходе проведения ОПМ "Anti-Fraud" в Астане, сообщает медиапортал МВД. Тогда стражи порядка и выявили 21-летнего казахстанца, который, по данным следствия, обманным путем, под предлогом сдачи в аренду несуществующих квартир, выманивал у граждан деньги.

Отмечается, что подозреваемый размещал объявления о сдаче квартир по очень привлекательным ценам, подчеркивая, что спрос на жилье якобы очень высокий, а желающих заселиться - много.

"Чтобы "забронировать" квартиру, он требовал немедленно внести предоплату, объясняя это тем, что квартира может быть сдана другому арендатору в ближайшие часы. Получив деньги, злоумышленник переставал выходить на связь, оставляя пострадавших без денег и без жилья.

Для получения средств мошенник использовал банковские переводы. Полученные денежные средства он потратил на свои нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщает МВД.

Ранее сообщалось, что павлодарские полицейские задержали уроженца соседней области, подозреваемого в сдаче через популярный сайт несуществующих квартир.

Весной жителя Алматы подозревали в мошенничестве - предполагалось, что он сдавал несуществующие квартиры. На момент возбуждения дела в полицию обратились 25 потерпевших.

Зимой сразу 11 заявлений было подано в полицию Астаны по фактам мошенничества с арендой несуществующих квартир. Задержана 31-летняя подозреваемая.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148831-nesushchestvuyushchie-kvartiry-sdavali-astanchanam-zaderzhan-21-letniy-podozrevaemyy/

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