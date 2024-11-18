"Не было отбоя": алматинцы вносили предоплату 100% за несуществующие квартиры

В Алматы задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В Instagram-аккаунте ДП Алматы сообщили о задержании подозреваемого, которого обвиняют в том, что он "сдавал" несуществующие квартиры. По факту мошенничества в управлении полиции Бостандыкского района зарегистрировано 5 заявлений от потерпевших.

"Подозреваемый размещал объявление на популярном сайте, "нарисовав" цену чуть меньше рыночной: от "клиентов" не было отбоя. Чтобы забронировать понравившуюся квартиру, они вносили стопроцентную оплату. Сразу после получения денег лжериэлтор переставал выходить на связь.

26-летний подозреваемый задержан и арестован. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Он - приезжий из Жетысуской области. Проводятся следственные мероприятия", - рассказал начальник Управления полиции Бостандыкского района полковник полиции Дидар Аханов.

Ранее сообщалось, что в Алматы мужчина сдавал несуществующие квартиры и таким образом обманул около 25 человек и нанеся ущерб.

Также в Астане стражи порядка задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в сдаче несуществующих квартир.

Отметим, что по ст. 190 УК РК мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

При этом, деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо возможно пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.