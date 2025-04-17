Реальные сроки получили участники драки в Алматы, в которой ранили полицейского

В Алматы суд приговорил участников конфликта, в ходе которого прибывший на вызов полицейский получил ножевое ранение, к лишению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как напоминает ведомство в Telegram-канале, в ночь на 22 декабря 2024 года у бара Barland в Медеуском районе города Алматы произошел инцидент с участием посетителей и охраны заведения.

Конфликт между сторонами перерос в драку, в ходе которой ножевое ранение получил сотрудник полиции, прибывший по вызову.

"Во время происшествия один из охранников произвел два выстрела из незарегистрированного травматического пистолета.

Установлено, что он не имел разрешения на ношение и применение оружия, а также не был официально трудоустроен - охранные услуги оказывались им на разовой основе без оформления", - отмечается в публикации.

По итогам следствия оба участника задержаны и привлечены к уголовной ответственности по части 3 статьи 293 (хулиганство) и части 3 статьи 380 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Cуд приговорил охранника к 5 годам лишения свободы, второго участника - к 1 году 6 месяцам.

"С целью предотвращения аналогичных правонарушений, при координации прокуратуры города, в увеселительных заведениях в выходные и праздничные дни организовано дежурство сотрудников полиции", - отмечается в публикации.

Напомним, мы писали об этом деле - в Сети появились видео, где сообщалось о возможной перестрелке рядом с одним из баров в Алматы. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, по факту хулиганства Управлением полиции Медеуского района было возбуждено уголовное дело.

До этого в сентябре между посетителями бара в Алматы также произошел конфликт. Согласно информации очевидцев происшествия, была стрельба. В полиции завели уголовное дело.

Добавим, вчера, 16 апреля, в Сети появилось видео, на кадрах которого мужчина в упор стреляет по отъезжающему автомобилю. В полиции Алматы нам сообщили о задержании подозреваемых. У мужчин изъято огнестрельное оружие, они водворены в ИВС.