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Нападение на многодетную мать в Шымкенте прокомментировали в МВД

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Женщина лежит под капельницей
Женщина в больнице. Иллюстративное фото: wutwhanfoto / Getty Images

Замминистра МВД Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал, что стало с мужчиной, который напал на мать четверых детей в Шымкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

Санжар Адилов отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по причинению тяжкого вреда здоровью.

"В настоящее время подозреваемый взят под стражу с санкции суда. Проводятся необходимые следственные действия. Действительно, по алгоритму расследования данного уголовного дела хотелось бы отметить, что будет назначена комплексная медицинская экспертиза. Я держу это уголовное дело на контроле. Мы смотрим социальные сети, и будем разбираться", - добавил он.

По его словам, четверо детей пострадавшей находятся у родственников.

"Эту ситуацию сопровождают органы опеки и представители ювенальной полиции", - резюмировал замминистра.

Напомним, адвокат Жанна Уразбахова рассказала о трагедии в Шымкенте - 33-летней женщине перерезали горло. По словам адвоката, бывший муж выследил бывшую жену и мать своих 4 детей.

"Она выжила, но этот нелюдь перерезал ей спинной мозг. Это значит, что она, скорее всего, никогда не сможет ходить", - написала адвокат.

В ДП Шымкента корреспонденту NUR.KZ пояснили, что по факту покушения на убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Добавим, адвокат Жанна Уразбахова представляла сторону потерпевших по громкому делу Куандыка Бишимбаева, осужденного за убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой на 24 года лишения свободы.

Также напомним, ранее в 2023 году в Сети появилось жуткое видео нападения на девушку в Талдыкоргане. Потерпевшая заявила, что бывший парень порезал ей горло канцелярским ножом. Мужчине назначили 10 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236404-napadenie-na-mnogodetnuyu-mat-v-shymkente-prokommentirovali-v-mvd/