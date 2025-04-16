Молодой женщине перерезали горло в Шымкенте

Адвокат Жанна Уразбахова рассказала о трагедии в Шымкенте - 33-летней женщине перерезали горло. Инцидент прокомментировали в городском департаменте полиции, передает NUR.KZ.

"На днях в Шымкенте бывший муж выследил бывшую жену и мать своих 4 детей. И перерезал ей горло. Вот так хладнокровно, матери собственных детей. Она выжила, но этот нелюдь перерезал ей спиной мозг. Это значит, что она, скорее всего, никогда не сможет ходить", - написала адвокат на своей странице в Instgaram.

Жанна Уразбахова отметила, что подозреваемого задержали и попросила МВД взять дело на контроль.

В ДП Шымкента корреспонденту NUR.KZ пояснили, что по факту покушения на убийства возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в ИВС департамента полиции. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело находится на контроле руководства департамента", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, адвокат Жанна Уразбахова представляла сторону потерпевших по громкому делу Куандыка Бишимбаева, осужденного за убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой на 24 года лишения свободы.

В 2023 году в Сети также появилось жуткое видео нападения на девушку в Талдыкоргане. Потерпевшая заявила, что бывший парень порезал ей горло канцелярским ножом. Мужчине назначили 10 лет лишения свободы.