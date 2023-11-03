Девушке порезали горло канцелярским ножом в Талдыкоргане

В социальных сетях появилось жуткое видео нападения на девушку в Талдыкоргане. Ей порезали горло канцелярским ножом. Инцидент прокомментировали в МВД РК, передает NUR.KZ.

В посте, опубликованном в Сети от имени пострадавшей, указывается, что 27 октября в Талдыкоргане на нее напал ее бывший парень.

"Порезал мне горло, приехала скорая помощь, оказала первую медицинскую помощь, меня повезли в многопрофильную больницу Талдыкоргана", - рассказала потерпевшая.

По ее словам, раны зашили, она полтора часа провела в реанимации, после чего ее в тяжелом состоянии забрали в УВД для дачи показаний.

Девушка отметила, что подозреваемый день скрывался, потом его задержали, а через два дня отпустили. Дело, как заявила потерпевшая, завели по ст.293 ч.3 УК РК (Хулиганство с применением холодного оружия). Однако она считает, что произошло покушение на убийство.

В МВД сообщили, что подозреваемого в нападении на девушку с канцелярским ножом задержали.

"Задержанный 35-летний знакомый потерпевшей доставлен в полицию. Следователь вынес постановление о переквалификации дела на ст.ст.24 ч.3-99 ч.2 УК РК (Покушение на убийство), которое уже согласовано с прокурором. Расследование взято на особый контроль областным департаментом полиции", - отметили в ведомстве.

Добавим, что согласно ст.293 ч.3 УК РК хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Между тем по ст.99 ч.2 УК РК убийство, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии со ст.24 ч.3 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.