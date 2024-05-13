Порезал девушке горло канцелярским ножом: талдыкорганцу вынесли приговор

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетісу рассмотрено уголовное дело в отношении талдыкорганца, обвиняемого в покушении на убийство и хулиганстве, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассматривалось по ст.ст.24 ч.3 - 99 ч.1 и ст.293 ч.3 УК РК.

Судом установлено, что 27 октября 2023 года в 16.40 часов мужчина пришел на работу к своей девушке в пункт выдачи товаров интернет-магазина в Талдыкоргане, где между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый, используя малозначительный повод, задался преступным умыслом на убийство девушки.

"С этой целью он левой рукой нанес один удар в лицо потерпевшей, от которого она упала на пол. Далее, сев на туловище лежащей на полу девушки, канцелярским ножом стал наносить ей резаные раны в область шеи", - рассказали в суде.

В это время в магазин зашла женщина, которая стала оттаскивать молодого человека от потерпевшей. Однако, отметили в суде, не останавливаясь на достигнутом и применяя в качестве орудия канцелярский нож, нападавший нанес очевидице размашистый удар в область шеи, от чего та получила телесное повреждение легкой степени.

"Взяв другой канцелярский нож, подойдя к лежащей на полу девушке, он продолжил наносить ей резаные раны в область шеи, однако не смог довести свой преступный умысел, направленный на убийство до конца и скрылся с места происшествия, так как очевидица начала звать на помощь и вызывать полицию", - пояснили в суде.

Вина мужчины была полностью доказана показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, заключениями и показаниями экспертов и другими материалами уголовного дела.

С учетом смягчающих вину обстоятельств суд назначил ему окончательно к отбытию 10 лет лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда и материального ущерба удовлетворены на сумму свыше 5 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, осенью прошлого года в Сети появилось жуткое видео нападения на девушку в Талдыкоргане. Потерпевшая заявила, что 27 октября бывший парень порезал ей горло канцелярским ножом.

Девушка отмечала, что подозреваемый день скрывался, потом его задержали, а через два дня отпустили. Изначально дело завели по ч.3 ст.293 УК РК "Хулиганство с применением холодного оружия", однако позже его переквалифицировали на покушение на убийство.

В МВД сообщили, что подозреваемого задержали.

После этого в Сети распространили обвинения полицейских в неправомерных действиях. Но стражи порядка опровергали информацию о давлении на потерпевшую и предвзятом отношении к расследуемому делу.