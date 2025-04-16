Почему раненого ножом мотоциклиста взяли под охрану в Алматы

В кулуарах мажилиса замглавы МВД Санжар Адилов прокомментировал дело по факту нападения с ножом на мотоциклиста на АЗС, передает корреспондент NUR.KZ.

"По факту причинения ножевого ранения возбуждено уголовное дело. Приняты меры по обеспечению охраны места происшествия. Преступление в кратчайшие сроки раскрыто по горячим следам. Подозреваемый задержан, установлен, помещен в ИВС. В ходе проведения обыска орудие преступления, нож, был изъят. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу на два месяца.

Что касается потерпевшего, он находится в многопрофильной больнице в Алматы. Мы с потерпевшим на связи, ему оказывается полная медпомощь. Угрозы его жизни нет.

Буквально утром у нас была публикация адвоката, что приходят назойливо родственники и просят написать встречное заявление (на потерпевшего - прим.авт.), и было заявлено ходатайство об охранных мероприятиях, чтобы посторонние лица, родственники задержанного, не ходили, не просили написать встречное заявление и простить. С утра мы выставили охрану. После экспертиз и следственных действий будет решен вопрос об окончательной квалификации по этому уголовному дел", - сообщил замглавы МВД Санжар Адилов.

Напомним, 14 апреля в Сети появилось видео нападения с ножом на мотоциклиста. Инцидент произошел в Жамбылской области. Ситуацию прокомментировал глава МВД Ержан Саденов.

"Пострадавшему иностранному гражданину полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет.

Подозреваемый задержан по "горячим следам" при попытке скрыться, водворен в ИВС.

Расследование на моем личном контроле", - отметил глава ведомства.

Он добавил, что соблюдение принципа неотвратимости наказания будет обеспечено в полной мере. Все виновные понесут ответственность по всей строгости закона.

Недавно в Сети появилось видеообращение адвоката пострадавшего байкера, на которого напали с ножом на АЗС в селе Мерке Жамбылской области.

Адвокат утверждает, что родственники нападавшего преследуют мотоциклиста и требуют, чтобы тот отказался от каких-либо претензий. Пострадавший переживает за свою жизнь, а дело следует переквалифицировать с хулиганства на покушение на убийство, заявил Закир Асадов.

В МВД заявили, что байкеру предоставили охрану.