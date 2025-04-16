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Сын Нурлана Нигматулина фигурирует в деле о рейдерстве

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Нуржан Нурланов
Нуржан Нурланов. Фото: baiterek.gov.kz

В АФМ заявили о расследовании дела по факту рейдерства, в котором фигурирует Нуржан Нурланов - сын экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы подтверждаем, что ДЭР по городу Алматы расследуется уголовное дело по факту рейдерства, иная информация в порядке ст. 201 УПК не разглашается", - сообщил официальный представитель АФМ.

Однако в ведомстве добавили, что официально подозреваемых пока нет - ведется следствие. Дополнительную информацию пообещали сообщить позже.

Напомним, в начале апреля в Сети появилась информация о расследовании уголовного дела против Нуржана Нурланова, сына бывшего спикера мажилиса парламента РК Нурлана Нигматулина. Пост прокомментировали в МВД.

До этого, 3 марта, стало известно, что Аргын Нигматулин - старший брат Нурлана Нигматулина - объявлен в розыск. Органом, ведущим розыск, является Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. Инициатором розыска выступает прокуратура.

В Генеральной прокуратуре сообщали, что в отношении Аргына Нигматулина и других лиц ведется дело о хищении бюджетных средств, выделенных для развития хоккея в Карагандинской области.

Аргын Нигматулин признан подозреваемым, с санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Но поскольку в стране его нет, его объявили в розыск.

Позже в Антикоре сообщили, что Аргын Нигматулин покинул Казахстан задолго до начала расследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236191-syna-nurlana-nigmatulina-podozrevayut-v-reyderstve/