Старшего брата Нурлана Нигматулина объявили в розыск

Аргын Нигматулин - старший брат Нурлана Нигматулина - объявлен в розыск, передает NUR.KZ. Информация опубликована на портале правовой статистики и специальных учетов генеральной прокуратуры.

"Нигматулин Аргын Зайруллаевич. В розыске 0 дней. Дата рождения: 28 июня 1955, пол: ужской, гражданин РК, Казах. Разыскное дело от 3 марта 2025 зарегистрировано в регионе «Астана». Инициатор: Прокуратура. Орган, ведущий розыск: Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (тел. 90-92-60)", - говорится в карточке разыскиваемого.

Карточка разыскиваемого. Скрин : qamqor.gov.kz