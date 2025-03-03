Старшего брата Нурлана Нигматулина объявили в розыск
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Аргын Нигматулин - старший брат Нурлана Нигматулина - объявлен в розыск, передает NUR.KZ. Информация опубликована на портале правовой статистики и специальных учетов генеральной прокуратуры.
"Нигматулин Аргын Зайруллаевич. В розыске 0 дней. Дата рождения: 28 июня 1955, пол: ужской, гражданин РК, Казах. Разыскное дело от 3 марта 2025 зарегистрировано в регионе «Астана». Инициатор: Прокуратура. Орган, ведущий розыск: Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (тел. 90-92-60)", - говорится в карточке разыскиваемого.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2225132-starshego-brata-nurlana-nigmatulina-obyavili-v-rozysk/