Уголовное дело возбуждено против сына Нурлана Нигматулина в Казахстане

В Сети появилась информация о расследовании уголовного дела против Нуржана Нурланова, сына бывшего спикера мажилиса парламента РК Нурлана Нигматулина. Пост прокомментировали в МВД, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале "Письма президенту". Авторы написали, что в ДП Алматы расследуется уголовное дело "по факту обвинений в рейдерстве со стороны Нуржана Нурланова".

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в МВД РК.

"По указанному факту следственным управлением Департамента полиции Алматы проводится досудебное расследование по ст. 389 УК РК (Самоуправство).

В настоящее время для всестороннего, полного и объективного исследование обстоятельств дела проводятся следственные действия", - сообщили в пресс-службе МВД РК, отметив, что в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Добавим, согласно данным на сайте ИПС "Параграф", Нуржан Нурланов родился в 1988 году, женат, трое детей.

В разные годы работал в АО "Национальное агентство по экспорту и инвестициям" "KAZNEX INVEST", отделе регионального развития канцелярии премьер-министра РК, АО "КазТрансГаз Аймак", АО "КазТрансГаз", ТОО "КазРосГаз", НУХ "Байтерек". С 2019 по 2022 год работал генеральным директор ТОО "КазМунайГаз-Аэро".

Напомним, ранее 3 марта стало известно, что Аргын Нигматулин - старший брат Нурлана Нигматулина - объявлен в розыск. Органом, ведущим розыск, является Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. Инициатором розыска выступает прокуратура.

В Генеральной прокуратуре озвучили подробности по делу Аргына Нигматулина и рассказали причины, по которым разыскивают брата экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина.

"Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело в отношении Нигматулина А.З. и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных для развития хоккея в Карагандинской области.

В рамках досудебного расследования Нигматулин А. З. признан подозреваемым, с санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он, в связи с нахождением за пределами РК, объявлен в розыск", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Позже заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Дархан Куракбаев сообщил, что Аргын Нигматулин покинул Казахстан задолго до начала расследования, и напомнил, что дело расследует другое ведомство, а Антикор лишь осуществляет розыск.