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Антикор: Аргын Нигматулин покинул Казахстан задолго до начала расследования

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Аргын Нигматулин
Аргын Нигматулин. Фото: saryarka-hc.kz

Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Дархан Куракбаев в кулуарах Сената высказался по делу Аргына Нигматулина, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Куракбаев напомнил, что данное дело расследует другое ведомство, а Антикор лишь осуществляет розыск.

"Мы знаем, что его нет в Казахстане - задолго до начала расследования. Он не в Казахстане. Ведутся мероприятия по его поиску и возвращению. Поисковые мероприятия распространяются на все страны - он объявлен в межгосударственный розыск", - заявил спикер.

Напомним, 3 марта стало известно, что Аргын Нигматулин - старший брат Нурлана Нигматулина - объявлен в розыск. Органом, ведущим розыск, является Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. Инициатором розыска выступает прокуратура.

В Генеральной прокуратуре озвучили подробности по делу Аргына Нигматулина и рассказали причины, по которым разыскивают брата экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина.

"Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело в отношении Нигматулина А.З. и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных для развития хоккея в Карагандинской области.

В рамках досудебного расследования Нигматулин А. З. признан подозреваемым, с санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он, в связи с нахождением за пределами РК, объявлен в розыск", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Добавим, согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Аргын Нигматулин родился в 1955 году в Караганде, женат, трое детей.

В разные годы работал начальником участка шахты "Саранская", директором "Центр по недвижимости" по Карагандинской области, главой коммунального государственного предприятия "Хоккейный клуб "Сарыарка".

Был депутатом Карагандинского областного маслихата дважды - с 2003-2006 годы, а также с января 2012 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229614-antikor-argyn-nigmatulin-pokinul-kazahstan-zadolgo-do-nachala-rassledovaniya/