"Был весь в крови после удара ножом": актюбинка рассказала о нападении на ее детей и мужа

Жительница Актобе рассказала о нападении на ее детей и мужа на детской площадке во дворе жилого дома. Подозреваемого уже задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Историю о нападении человека с ножом рассказала жительница Актобе на своей странице в Instagram. По ее словам, инцидент произошел 6 апреля примерно в 15:00 на детской площадке по адресу: пр. Абая, 15А.

Там старший сын женщины присматривал за младшим 5-летним братом, пока их отец ненадолго отъехал по работе.

"В этот момент на сына напал неизвестный мужчина - ударил его деревянной метлой по рукам, оставив синяки. Когда сын попытался забрать брата, тот достал нож-брелок и начал угрожать расправой, не подпуская его к младшему. Младший ребенок в истерике плакал, но мужчину это не остановило", - поделилась актюбинка.

Сын позвонил отцу, через пару минут он приехал на место.

"Он попытался спокойно разобраться, но нападавший снова повел себя агрессивно, оскорблял и в какой-то момент ударил мужа ножом в грудную клетку! Муж был весь в крови. Все происходило на глазах у наших детей и других детей на площадке", - рассказала женщина.

По ее словам, супруг пытался защищаться, крикнул детям бежать домой. Сын вызвал скорую помощь.

"Я прибежала буквально через несколько минут. Муж стоял весь в крови, а нападавший продолжал угрожать и даже пытался залезть в карету скорой помощи, куда врачи повели моего мужа.

Только с приездом полиции его удалось остановить. Но до этого он выбросил нож, который, возможно, подобрала женщина, бывшая с ним", - сообщила актюбинка.

Она рассказала, что ее супруга оперировали два часа, а она с детьми весь день провела в полиции. При этом, по ее словам, побои у сына не зафиксировали, пока они сами поздно вечером не обратились в больницу, а заявление в полиции не приняли. Ребенка просто допросили как свидетеля.

"Этот человек до сих пор на свободе. Сегодня я снова видела его во дворе! Он угрожал, что расправится с нашей семьей. Мне страшно выходить из дома", - поделилась женщина.

Как рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области, полицией по факту нанесения ножевого ранения подозреваемый уже задержан и доставлен в отдел полиции.

"Проводится досудебное расследование по ст.106 УК РК и решается вопрос об избрании меры пресечения", - уточнили в ведомстве.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее в Сети появилось видео из Астаны, на кадрах которого зафиксировали жестокое избиение мужчины толпой. В описании к видео было указано, что избиение могли совершить охранники одного из столичных клубов. В полиции возбудили уголовное дело.