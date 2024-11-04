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"Хотела попасть на свидание к возлюбленному": жительницу ВКО уличили в хитрости

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Женщина держит мужчину за руки
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: Liderina / Getty Images

В Усть-Каменогорске женщину подозревают в попытке попасть к заключенному на длительное свидание с помощью фальшивого свидетельства о браке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в исправительных колониях на длительные свидания, которые длятся несколько дней, пускают только близких родственников.

"В ВКО женщина подделала свидетельство о браке, чтобы попасть на свидание в тюрьму к возлюбленному. Обманщица предъявила его сотрудникам одного из пенитенциарных учреждений Усть-Каменогорска", - рассказали в МВД.

Стоит отметить, что бдительные сотрудники быстро заметили следы подделки.

При проверке было установлено, что 33-летняя гражданка официально не состоит в браке с осужденным.

"Сама женщина отказалась дать пояснения по данному факту. Фальшивку изъяли и направили на экспертизу", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в учреждении №33 в Шахтинске сотрудники пресекли попытку передачи мобильного телефона заключенному, спрятанного в коробке с заваркой. Жителю Алматинской области грозит административная ответственность.

А в колонию на юге Казахстана пытались передать шпионские очки с потайной камерой. По предварительным данным, посылка с "сюрпризом" предназначалась осужденному за похищение человека, вымогательство и терроризм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182598-hotela-popast-na-svidanie-k-vozlyublennomu-zhitelnicu-vko-podozrevayut-v-hitrosti/

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