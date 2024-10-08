Осужденному из Семея пытались передать 12 литров алкоголя и 9 смартфонов

Жительница Семея пыталась передать мужу, который находится в исправительном учреждении, 12 литров алкоголя, 9 смартфонов и 7 пар наушников, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, жительницу Семея осудили за попытку проноса запрещенных предметов в учреждение №19 КУИС РК.

Сообщается, что женщина прибыла к своему супругу на длительное свидание, но привлекла внимание сотрудников во время досмотра ее продуктов питания.

"В ведре объемом пять литров, ранее использовавшемся для меда, было обнаружено двойное дно. При его вскрытии выяснилось, что там скрываются девять смартфонов, а также семь наушников и девять SIM-карт.

Кроме того, в четырех трехлитровых банках объемом находился вишневый сок с характерным запахом спирта. Изъятые предметы были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что в банках содержится 12 литров алкоголя", - рассказал начальник режимного отдела Бауыржан Рамазанов

Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 481 КоАП РК и назначил ей административное взыскание в виде предупреждения.

Отметим, что согласно статье 481 КоАП, скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях УИС, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (почти 37 тыс. тенге).

Также предусмотрена конфискация предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

В конце сентября этого года жительница Туркестанской области, пришедшая на свидание к сыну в СИЗО Астаны, спрятала семь тысяч тенге в бюстгальтере. Деньги обнаружили при досмотре.

До этого в колонию Жезказгана пытались пронести микрокамеру, накопитель памяти и кабель для зарядки устройства в подошве ботинок. По данному факту было начато административное производство. Отправителем бандероли значился житель Актау.

А в колонию Астаны пытались пронести пропитанные героином ватные диски. По данному факту начали досудебное расследование.