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Карагандинка не попала на свидание к мужу в СИЗО из-за находки под шапкой

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Обнаруженные запрещенные вещества
Обнаруженные запрещенные вещества. Фото: polisia.kz

В Караганде сотрудница следственного изолятора предотвратила попытку передачи запрещенного вещества, спрятанного в головном уборе посетительницы, которая пыталась передать его своему мужу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, женщина, являющаяся общественной защитницей, пришла на свидание к своему мужу, находящемуся под следствием, с намерением передать ему снюс.

Она спрятала запрещенное вещество в шапке, замотанное в носок, надеясь передать его лично в руки своему супругу. Однако во время досмотра предмет был обнаружен.

В ведомстве добавили, что по данному факту был составлен административный протокол. Женщина ожидает судебного разбирательства, а встретиться с мужем ей так и не удалось.

Ранее в Уральске сотрудники учреждения №74 предотвратили факт проноса запрещенного предмета на территорию следственного изолятора. Они обнаружили купюру в одежде.

А в Павлодарской области мать осужденного пыталась пронести в колонию деньги, но этот факт также не остался незамеченным при досмотре.

Вместе с этим, буквально несколько дней назад в учреждении №61 в Караганде при досмотре у общественной защитницы нашли спрятанный мобильный телефон. Была вызвана следственно-оперативная группа, на женщину завели дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196422-karagandinka-ne-popala-na-svidanie-k-muzhu-v-sizo-iz-za-nahodki-pod-shapkoy/

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