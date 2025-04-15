Терапевта уволили из-за видео с подростком на юге Казахстана

В Туркестанской области терапевт лишился работы в коррекционном центре после того, как в Сети появилось видео его обращения с подростком, передает Kazinform.

Видеоролик появился в соцсетях. На кадрах запечатлено, как мужчина тащит подростка за ноги по полу, а затем насильно укладывает его в угол, пишет издание.

Полиция выяснила, что кадры были сделаны в Сарыагаше. Пострадавший — 13-летний воспитанник частного коррекционного центра, страдающий синдромом Дауна.

В областном ДП сообщили, что возбудили дело по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Полицейские опросили участников инцидента и родителей ребенка.

Сейчас ведется расследование. Дело на контроле руководства департамента.

В управлении образования региона также отреагировали на скандальный ролик.

"Мужчина на видео не является учителем, а работает в коррекционном центре арт-терапевтом. По результатам проверки его уволили", — сообщили в ведомстве.

Ребенку оказана психологическая помощь, добавили в ведомстве.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело после публикации в Сети видео, на котором, предположительно, запечатлено избиение ребенка отцом другого мальчика.

Тогда же мы писали, что в Павлодаре 13-летняя девочка была госпитализирована после нападения, в котором подозревают двух взрослых мужчин. В ДП региона прокомментировали произошедшее.

В конце 2023 года сообщалось о случае, когда в Уральске учителя физкультуры обвинили в избиении шестиклассника. Позже стало известно, что педагога уволили, а полиция возбудила уголовное дело по данному факту.