Взрослых мужчин подозревают в избиении 13-летней девочки в Павлодаре

В Павлодаре 13-летняя девочка была госпитализирована после нападения, в котором подозревают двух взрослых мужчин. В ДП региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева на своей странице в Instagram сообщила, что посетила 13-летнюю девочку, которая находится в детской областной больнице после нападения, в котором подозревают двух взрослых мужчин.

Нападение произошло 2 ноября 2024 года. По словам уполномоченного по правам ребенка, девочка была госпитализирована скорой помощью с высоким давлением через несколько часов после инцидента.

"В присутствии законного представителя поговорила с ней. Успокоила ее, заверила, что никто и ничто ей не угрожает, что виновные лица понесут ответственность согласно законодательству", - написала Сауле Шакенева.

Физическое состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное, однако ее психо-эмоциональное состояние требует квалифицированной помощи.

Для поддержки ребенка были оперативно привлечены специалисты из областной детской больницы, а также школьный психолог. Классный руководитель девочки, по словам ее матери, также находится на связи и оказывает поддержку.

Как рассказали в департаменте полиции Павлодарской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемые установлены и задержаны, доставлены в отдел полиции. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, снятое девочками-подростками в Восточно-Казахстанской области. На кадрах они поставили на колени ровесницу, избили ее и потребовали деньги. По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемые были установлены.

Также в соцсетях опубликовали видео издевательств подростков над сверстником в Талгарском районе Алматинской области. Судя по кадрам, один из обидчиков жестоко избил мальчика, сопровождая свои удары оскорблениями. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.