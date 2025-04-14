Повредил ворота паркинга: очередных вандалов задержали в Астане

В Астане нашли и привлекли к ответственности очередных вандалов - один из них повредил ворота паркинга, другой - дверь почтового ящика, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, полицейские нашли и привлекли к ответственности очередных вандалов.

Так, около 10:50 утра 44-летний мужчина повредил ворота паркинга одного из жилых комплексов города. Причиненный им ущерб оценили в 58 500 тенге. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Вечером гражданин 28 лет, находясь в районе Алматы, умышленно повредил дверь почтового ящика. Нарушителя полицейские нашли и привлекли к ответственности в соответствии с КоАП РК.

Акимат напоминает, что при координации прокуратуры столицы в рамках реализации нарратива "Закон и Порядок" органами полиции и местными исполнительными органами продолжается работа по борьбе с вандализмом. Прокуратура предупреждает жителей и гостей столицы, что умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере до 60 МРП либо арест до 30 суток.

Полиция активно проводит профилактическую работу, направленную на сохранение порядка и чистоты в городе, а также на предотвращение антиобщественного поведения. Цель акции - пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.

Вместе с тем, в текущем году в Астане также продолжается акция "Стоп, вандал", в рамках которой проводятся дневные и ночные рейды, а также разъяснительные работы среди населения о важности соблюдения общественного порядка и бережного отношения к городскому имуществу.

С начала 2025 года привлечено к ответственности 61 лицо, из них арестованы 40 человек, штраф применен к 21 лицу на общую сумму 3 605 440 тенге.

Напомним, ранее в Астане к ответственности привлекли очередных вандалов, причинивших ущерб чужому имуществу, будучи в состоянии алкогольного опьянения: один из них устроил "драку" с дорожным знаком, другой повредил дверь паркинга и вынес рамку от входной двери подъезда, еще двое разбивали остановку.

Также сообщалось, что в Астане вандалы повредили дверь университета, стекло в дежурной части полиции и чужие автомобили. Всех нашли и привлекли к ответственности.

Мы писали, как осенью прошлого года в Астане пьяный полуголый мужчина разбил домофон кирпичом - за это суд арестовал его на 10 суток.

А в конце сентября в столице наказали за вандализм женщину и мужчину. Первая разбила окно жилого дома, второй умышленно повредил входную дверь квартиры. Обоих нарушителей порядка привлекли к административной ответственности и оштрафовали.