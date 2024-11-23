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Разбивали машины и били двери: вандалы попали на видео в Астане

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Вандализм в Астане
Вандализм в Астане. Кадр из видео: t.me/astana_newss

В Астане вандалы повредили дверь университета, стекло в дежурной части полиции и чужие автомобили. Всех нашли и привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, полицейские нашли и привлекли к ответственности очередных вандалов.

"Так, в вечернее время 12 ноября мужчина 32 лет в здании университета ударил от злости деревянную дверь и повредил ее.

Ночью 17 ноября 37-летний гражданин, находясь в здании полиции, в дежурной части рукой разбил окно.

Вечером 18 ноября 42-летний горожанин повредил чужую машину. Спустя несколько часов другой мужчина 36 лет, будучи пьяным, уже в другом районе также повредил автомобиль", - сообщается в публикации.

Их всех нашли и привлекли к административной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 147-1 КРКоАП), где ущерб не превышает сумму 200 МРП или 690 тысяч тенге.

С начала года в Астане при координации городской прокуратуры и Департамента полиции проводятся профилактические работы в рамках акции "Стоп, вандал", которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, жители города.

В результате с начала года суд уже наказал свыше 270 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений, сообщает ведомство.

Мы писали, как в октябре в Астане двое мужчин умышленно повредили имущество: дверь жилого комплекса и дверь лифта. Обоих нашли и привлекли к административной ответственности.

Ранее в Астане пьяный полуголый мужчина разбил домофон кирпичом - за это суд арестовал его на 10 суток.

В конце сентября в столице наказали за вандализм женщину и мужчину. Первая разбила окно жилого дома, второй умышленно повредил входную дверь квартиры. Обоих нарушителей порядка привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191148-razbivali-mashiny-i-bili-dveri-neskolko-vandalov-popali-na-video-v-astane-video/

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