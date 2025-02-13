Устроил драку с дорожным знаком: громивших имущество вандалов показали в акимате Астаны
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В Астане к ответственности привлекли очередных вандалов, причинивших ущерб чужому имуществу, будучи в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Столичный акимат в Telegram-канале опубликовал видео, в котором показывает, на что идут люди, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На одном из кадров мужчина ведет отчаянный "бой" с дорожным знаком. Однако его "разборки" прерывает экипаж батальона патрульной полиции Астаны.
Еще один факт зарегистрирован в 22:00 25 января, когда 29-летний мужчина в одном из жилых комплексов умышленно повредил дверь паркинга и вынес рамку от входной двери подъезда.
Также, по данным акимата, ночью 1 февраля 32-летний житель, находясь в нетрезвом состоянии, умышленно пнул ногой и повредил зеркало и внутреннюю часть лифта.
Около полуночи 11 февраля 31-летний астанчанин также в нетрезвом состоянии пнул ногой зеркало стоимостью 25 тысяч тенге.
А в ночь на 12 февраля двое пьяных мужчин разбивали остановку по улице Байтурсынова. Ими оказались парни 22-х и 19-ти лет.
"Всех нарушителей нашли и привлекли к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", - сообщили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Астане вандалы повредили дверь университета, стекло в дежурной части полиции и чужие автомобили. Всех нашли и привлекли к ответственности.
Мы писали, как в октябре прошлого года в Астане двое мужчин умышленно повредили имущество: дверь жилого комплекса и дверь лифта. Обоих нашли и привлекли к административной ответственности.
Ранее в Астане пьяный полуголый мужчина разбил домофон кирпичом - за это суд арестовал его на 10 суток.
В конце сентября в столице наказали за вандализм женщину и мужчину. Первая разбила окно жилого дома, второй умышленно повредил входную дверь квартиры. Обоих нарушителей порядка привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220638-ustroil-draku-s-dorozhnym-znakom-gromivshih-imushchestvo-vandalov-pokazali-v-akimate-astany/