Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Устроил драку с дорожным знаком: громивших имущество вандалов показали в акимате Астаны

Опубликовано:

Мужчина
Вандал. Кадр из видео: t.me/astana_newss

В Астане к ответственности привлекли очередных вандалов, причинивших ущерб чужому имуществу, будучи в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Столичный акимат в Telegram-канале опубликовал видео, в котором показывает, на что идут люди, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На одном из кадров мужчина ведет отчаянный "бой" с дорожным знаком. Однако его "разборки" прерывает экипаж батальона патрульной полиции Астаны.

Еще один факт зарегистрирован в 22:00 25 января, когда 29-летний мужчина в одном из жилых комплексов умышленно повредил дверь паркинга и вынес рамку от входной двери подъезда.

Также, по данным акимата, ночью 1 февраля 32-летний житель, находясь в нетрезвом состоянии, умышленно пнул ногой и повредил зеркало и внутреннюю часть лифта.

Около полуночи 11 февраля 31-летний астанчанин также в нетрезвом состоянии пнул ногой зеркало стоимостью 25 тысяч тенге.

А в ночь на 12 февраля двое пьяных мужчин разбивали остановку по улице Байтурсынова. Ими оказались парни 22-х и 19-ти лет.

"Всех нарушителей нашли и привлекли к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", - сообщили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Астане вандалы повредили дверь университета, стекло в дежурной части полиции и чужие автомобили. Всех нашли и привлекли к ответственности.

Мы писали, как в октябре прошлого года в Астане двое мужчин умышленно повредили имущество: дверь жилого комплекса и дверь лифта. Обоих нашли и привлекли к административной ответственности.

Ранее в Астане пьяный полуголый мужчина разбил домофон кирпичом - за это суд арестовал его на 10 суток.

В конце сентября в столице наказали за вандализм женщину и мужчину. Первая разбила окно жилого дома, второй умышленно повредил входную дверь квартиры. Обоих нарушителей порядка привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220638-ustroil-draku-s-dorozhnym-znakom-gromivshih-imushchestvo-vandalov-pokazali-v-akimate-astany/