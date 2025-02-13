Устроил драку с дорожным знаком: громивших имущество вандалов показали в акимате Астаны

В Астане к ответственности привлекли очередных вандалов, причинивших ущерб чужому имуществу, будучи в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Столичный акимат в Telegram-канале опубликовал видео, в котором показывает, на что идут люди, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На одном из кадров мужчина ведет отчаянный "бой" с дорожным знаком. Однако его "разборки" прерывает экипаж батальона патрульной полиции Астаны.

Еще один факт зарегистрирован в 22:00 25 января, когда 29-летний мужчина в одном из жилых комплексов умышленно повредил дверь паркинга и вынес рамку от входной двери подъезда.

Также, по данным акимата, ночью 1 февраля 32-летний житель, находясь в нетрезвом состоянии, умышленно пнул ногой и повредил зеркало и внутреннюю часть лифта.

Около полуночи 11 февраля 31-летний астанчанин также в нетрезвом состоянии пнул ногой зеркало стоимостью 25 тысяч тенге.

А в ночь на 12 февраля двое пьяных мужчин разбивали остановку по улице Байтурсынова. Ими оказались парни 22-х и 19-ти лет.

"Всех нарушителей нашли и привлекли к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", - сообщили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Астане вандалы повредили дверь университета, стекло в дежурной части полиции и чужие автомобили. Всех нашли и привлекли к ответственности.

Мы писали, как в октябре прошлого года в Астане двое мужчин умышленно повредили имущество: дверь жилого комплекса и дверь лифта. Обоих нашли и привлекли к административной ответственности.

Ранее в Астане пьяный полуголый мужчина разбил домофон кирпичом - за это суд арестовал его на 10 суток.

В конце сентября в столице наказали за вандализм женщину и мужчину. Первая разбила окно жилого дома, второй умышленно повредил входную дверь квартиры. Обоих нарушителей порядка привлекли к административной ответственности и оштрафовали.