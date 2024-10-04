Пьяный и полуголый: дебошир кирпичом разбил домофон в Астане (видео)
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В Астане пьяный мужчина разбил домофон кирпичом - за это суд арестовал его на 10 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.
Действия мужчины попали на камеру. На опубликованном полицией ролике видно, как мужчины с голым торсом облицовочным кирпичом бьет по домофону.
В ДП сообщили, что 26-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинил ущерб жильцам дома, повредив домофон кирпичом.
Нарушитель признался, что выпил лишнего. По его словам, ключи он забыл в квартире, поэтому не мог попасть внутрь.
Участковыми инспекторами полиции УП района "Алматы" в отношении правонарушителя был составлен административный протокол. Он был помещен в камеру временного содержания. Суд вынес решение об аресте.
Напомним, недавно в Астане 35-летний мужчина нанес несколько ударов ногой по автомобилю ВАЗ 2172, стоявшему на автостоянке по улице Достык. Тем самым он умышленно повредил чужое имущество, причинив материальный ущерб в размере около 52 тыс. тенге.
А 37-летний мужчина, проезжая на своем велосипеде под аркой по улице Пушкина, задел и сломал шлагбаум рукой.
В конце августа двое молодых людей нанесли удары по стене подъезда жилого комплекса ЖК "Sansy". В результате образовались большие отверстия. Обоим санкционировали арест на 15 суток.
Всех привлекли к ответственности.
Также в Астане 22 сентября 34-летняя казахстанка стала бить по окну дома по улице Жансугурова 12. Она разбила стекло, причинив своими действиями ущерб в 36 145 тенге.
Аналогичный случай произошел спустя несколько дней по улице Мухамедханова. 39-летний мужчина умышленно повредила входную дверь квартиры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169891-pyanyy-i-polugolyy-deboshir-kirpichom-razbil-domofon-v-astane-video/
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