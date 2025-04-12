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В доме казахстанца нашли оружие и патроны для автомата: ему грозит до 10 лет лишения свободы

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Оружие и патроны лежат на столе
Оружие и патроны. Иллюстративное фото: WIN-Initiative/Neleman/Getty Images

Прокуратура Костанайской области сообщила о том, что в доме одного из местных жителей нашли 3 вида огнестрельного оружия, а также боеприпасы, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте надзорного органа, прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Костаная по факту хранения им оружия.

"В декабре 2024 года ранее судимый гражданин незаконно приобрел и хранил по месту жительства огнестрельное оружие и боеприпасы. В ходе обыска у него в квартире изъято охотничье огнестрельное оружие в количестве 3 единиц, одно из которых переделано в обрез, и патроны более 200 штук, в том числе предназначенные для стрельбы из пистолета "Парабеллум» и автомата Калашникова", - рассказали в прокуратуре.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов". Уголовное дело направлено в суд.  

"За приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность. Максимальный срок наказания - до 10 лет  лишения свободы", - напомнили в прокуратуре.

В феврале этого года мы писали, что житель Жамбылской области обнаружил возле забора своего дома пистолет в пакете. За хранение и продажу этого оружия его наказали лишением свободы.

Также мы писали, что у жителя Бостандыкского района Алматы изъяли охотничье ружье после семейного скандала. Это сделали полицейские в рамках защитного предписания, так как горожанин злоупотребляет алкоголем и устраивает дебоши.

Отметим, что незарегистрированное огнестрельное оружие можно сдать в полицию и получить за это деньги. При этом также принимаются различные боеприпасы и взрывоопасные вещества. Об этом читайте в материале здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235255-v-dome-kazahstanca-nashli-oruzhie-i-patrony-dlya-avtomata-emu-grozit-do-10-let-lisheniya-svobody/