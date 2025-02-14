Казахстанец нашел пистолет возле забора своего дома и получил срок

Житель Жамбылской области обнаружил возле забора своего дома пистолет в пакете. За хранение и продажу этого оружия его наказали лишением свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении 52-летнего гражданина, обвиняемого в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия (ч.3 ст.287 УК), рассмотрел Меркенский районный суд.

Выяснилось, что в сентябре 2024 года мужчина проводил уборку на придомовой территории, в ходе которой нашел возле забора пакет. При вскрытии пакета внутри обнаружил сигнальный пистолет модели "МР-371".

"Будучи хорошо осведомленным о составных частях пистолета после службы в армии, подсудимый понял, что пистолет схож по конструкции с пистолетом системы Макарова. Он хранил указанный пистолет дома, позднее реализовал неизвестному лицу за 300 тыс. тенге. Таким образом незаконно хранил и сбыл огнестрельное оружие", - установил суд.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Подсудимый вину признал и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Вина казахстанца была доказана его показаниями, заключением судебно-баллистической экспертизы, рапортом расследования, протоколом осмотра оружия и другими материалами дела.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.287 УК РК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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