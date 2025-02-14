Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец нашел пистолет возле забора своего дома и получил срок

Опубликовано:

Пистолет
Пистолет. Иллюстративное фото: edwardolive / Getty Images

Житель Жамбылской области обнаружил возле забора своего дома пистолет в пакете. За хранение и продажу этого оружия его наказали лишением свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении 52-летнего гражданина, обвиняемого в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия (ч.3 ст.287 УК), рассмотрел Меркенский районный суд.

Выяснилось, что в сентябре 2024 года мужчина проводил уборку на придомовой территории, в ходе которой нашел возле забора пакет. При вскрытии пакета внутри обнаружил сигнальный пистолет модели "МР-371".

"Будучи хорошо осведомленным о составных частях пистолета после службы в армии, подсудимый понял, что пистолет схож по конструкции с пистолетом системы Макарова. Он хранил указанный пистолет дома, позднее реализовал неизвестному лицу за 300 тыс. тенге. Таким образом незаконно хранил и сбыл огнестрельное оружие", - установил суд.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Подсудимый вину признал и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Вина казахстанца была доказана его показаниями, заключением судебно-баллистической экспертизы, рапортом расследования, протоколом осмотра оружия и другими материалами дела.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающие обстоятельства установлены не были.  

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.287 УК РК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее у жителя Бостандыкского района Алматы изъяли охотничье ружье после семейного скандала. Это сделали полицейские в рамках защитного предписания, так как горожанин злоупотребляет алкоголем и устраивает дебоши.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220861-kazahstanec-nashel-pistolet-vozle-zabora-svoego-doma-i-poluchil-srok/