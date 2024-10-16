Сколько денег можно получить за сдачу оружия и боеприпасов в Казахстане

Незарегистрированное огнестрельное оружие можно сдать в полицию и получить за это деньги. При этом также принимаются различные боеприпасы и взрывоопасные вещества. Об этом читайте в материале NUR.KZ.
- В Казахстане проводятся мероприятия по приему незарегистрированного оружия, за которое совершеннолетние граждане могут получить денежное вознаграждение.
- Принимаются огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, при этом сдающие освобождаются от административной и уголовной ответственности.
- Размер вознаграждения варьируется от 32 тенге за патрон калибра 5,6 мм до 369 200 тенге за автоматическое нарезное оружие, но может быть уменьшен до 30% в зависимости от технического состояния.
В различных регионах Казахстана ежегодно проводятся мероприятия по приему незарегистрированного оружия.
При этом совершеннолетние жители, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, освобождаются от административной и уголовной ответственности. Главное, чтобы оно не было добыто незаконным путем.
Получить вознаграждение также можно в любое время, обратившись в местные отделы полиции с соответствующим заявлением. При этом сдать можно не только огнестрельное оружие.
Что можно сдать за деньги
Согласно "Правилам добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", совершеннолетние казахстанцы могут добровольно сдать:
- огнестрельное оружие – оружие, в котором выбрасывание пули, снаряда, гранаты из канала ствола происходит в результате воздействия энергии порохового или иного заряда;
- взрывчатое вещество – вещество, которое при определенных видах внешнего воздействия способно на быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;
- боеприпасы (патроны) - устройства или предметы, конструктивно предназначенные для выстрела из оружия соответствующего вида и поражения цели.
Вознаграждение не выплачивается, если указанные предметы не признаны относящимися к указанным категориям в результате экспертизы, а также в случаях, когда они числятся как "зарегистрированное" или "криминальное оружие".
Также не принимаются самодельные боеприпасы, патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию.
Сколько денег можно получить
Согласно пункту 17 указанных правил, сумма выплачиваемых казахстанцам денег зависит от вида сданного опасного предмета:
- огнестрельное автоматическое нарезное оружие – до 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году) за каждую единицу;
- огнестрельное нарезное длинноствольное оружие (винтовки, карабины) – до 50 МРП (184 600 тенге) за единицу;
- огнестрельное нарезное короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы) – до 40 МРП (147 680 тенге);
- огнестрельное гладкоствольное оружие – до 30 МРП (110 760 тенге);
- травматический пистолет или револьвер – до 10 МРП (36 920 тенге) за единицу;
- гранаты, мины, взрывчатые устройства и артиллерийские снаряды – до 7 МРП (25 844 тенге) за каждую штуку;
- взрывчатые вещества – до 6 МРП (22 152 тенге) за каждые 1 000 грамм;
- патроны калибра более 5,6 мм к нарезному оружию – до одной тридцать пятой МРП (105,5 тенге) за каждую единицу;
- патроны калибра 5,6 мм к нарезному (мелкокалиберному) оружию – до одной сто пятнадцатой МРП (32 тенге) за каждую единицу.
При этом размер выплаты может уменьшиться до 30% от рекомендуемой стоимости в зависимости от технического состояния предметов вооружения (пункт 18 указанных правил).
Таким образом, казахстанцы в возрасте от 18 лет могут добровольно сдать в отделы полиции ранее не зарегистрированные оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы за вознаграждение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2174528-skolko-deneg-mozhno-poluchit-za-sdachu-oruzhiya-i-boepripasov-v-kazahstane/
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