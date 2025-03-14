"Попала в неприятную ситуацию, связанную с буллингом": девочку избили на улице в Уральске

В Уральске военнослужащие стали свидетелями потасовки подростков. Они задержали двух несовершеннолетних, которых передали полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальную гвардию МВД РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Уральске во время патрулирования военнослужащие воинской части 5517 услышали крики о помощи. Гвардейцы мгновенно бросились на место происшествия.

"Незамедлительно прибыв на место, они обнаружили девочку, попавшую в неприятную ситуацию, связанную с буллингом. Подростки применяли к ней физическое насилие", - рассказали в Национальной гвардии.

Благодаря решительности военных двоих подростков удалось задержать на месте.

"Мы увидели девочку, ей была необходима помощь. Словесная перепалка переросла в драку. Медлить было нельзя, мы сразу же приняли меры и вмешались в потасовку!" - рассказал рядовой Галамат Нурберген.

Мать девочки считает, что, если бы гвардейцы не оказались рядом, последствия для здоровья ее дочери могли бы быть гораздо серьезнее. Она выразила благодарность от лица своей семьи личному составу воинской части 5517 Национальной гвардии РК.

Задержанные подростки были переданы в руки правоохранительных органов, а девочка получила необходимую медицинскую помощь и поддержку.

Ранее в Сети опубликовали видео из ВКО с участием подростков, где происходит конфликт между ними, позже переросший в рукоприкладство. Как рассказали в полиции, все участники конфликта установлены, а виновные поставлены на учет.

В Актау жестоко избили подростка. По словам его матери, инцидент произошел в феврале возле одной из школ. Сына выманили во двор трое несовершеннолетних и напали, сейчас он в больнице.

А в одном из ТРЦ Алматы произошла массовая драка школьников. Случай попал на видео. Учащиеся двух школ были задержаны полицией.