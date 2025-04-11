Администратору юмористического паблика QazNews24 вынесли приговор в Алматы

Администратора юмористического QazNews24 Темирлана Енсебека приговорили к условному сроку в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского суда.

Как сообщается на Fqcebook-странице суда, Енсебека признали виновным по статье 174 УК РК – разжигание национальной розни с использованием социальных сетей.

"Подсудимый, являясь администратором Instagram-паблика с аудиторией более 34 тысяч человек, Т.Е. разместил пост, который сопровождался музыкальной композицией с текстом, содержащим грубую нецензурную лексику, направленную на публичное оскорбление национальной чести и достоинства представителей другого этноса.

Подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, являющихся одними из основополагающих принципов Республики Казахстан", - говорится в сообщении суда.

В суде заявили, что вина подсудимого была подтверждена материалами дела, включая заключение судебной психолого-филологической экспертизы, протоколами допросов и вещественными доказательствами.

В ходе разбирательства сам Т.Е. вину не признал. Тем не менее суд признал его виновным, но учел, что ранее он не был судим.

"В итоге суд назначил подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, в виде 5 лет ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью", - сообщили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, администратора паблика задержали еще в январе этого года. Тогда в полиции сообщали, что его подозревают в разжигании межнациональной розни.

К слову, это не первый раз, когда задерживают администратора этого паблика. Так, в мае 2021 года его уже задерживали в рамках расследования по статье 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан либо охраняемым законом интересам общества или государства с использованием СМИ и сетей телекоммуникации".

Тогда в МВД сообщали, что размещаемые в паблике посты "вызывали неоднозначную реакцию со стороны общества, поскольку дезинформировали население и вводили граждан в заблуждение". Отметим, что тогда большую огласку получили материалы паблика о том, что средняя зарплата в Казахстане – якобы 683 432 тенге, или о том, что для выезда за границу нужно оставить в залог своего родственника.

Добавим, что в описании паблика указано, что на странице публикуется юмористический контент.

"Ненастоящие новости с юмором! Сатирический контент. Любое совпадение с людьми и событиями – абсолютная случайность", – гласит подпись.

Задержание администратора паблика комментировала тогда еще министр информации и общественного развития Аида Балаева.

"Я позитивно отношусь к юмору и сатире, но другой вопрос – уметь отличать грани между сатирой и дезинформацией, которая как раз-таки вносит некоторое волнение в обществе и вызывает резонанс. Поэтому в этом вопросе сейчас ведомство занимается, проводится экспертиза, и все зависит от итогов этой экспертизы. Вместе будем отслеживать и наблюдать", – заявляла министр.